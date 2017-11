Sparta verspeelt voorsprong in Tilburg

Sparta heeft zaterdagavond in Tilburg een punt gepakt tegen Willem II. De Rotterdammers kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Het team van trainer Alex Pastoor ging nog met een 2-0 voorsprong rusten, maar gaf die score na de rust uit handen.

De thuisploeg begon furieus aan de wedstrijd. Roy Kortsmit moest met een katachtige reflex op het schot van Bartholomew Ogbeche een vroege voorsprong van Willem II voorkomen. Vijf minuten later hield iedereen die Sparta een warm hart toedraagt de adem in, want Konstantinos Tsimikas zag zijn afgeweken schot net naast het Rotterdamse doel verdwijnen. De beginfase was duidelijk voor Willem II.

Sparta overleefde deze Tilburgse storm en kwam zelfs op voorsprong. Deroy Duarte zette met een droge knal de Rotterdammers op 0-1. Hij mocht vier minuten later weer juichen, want Duarte was ook verantwoordelijk voor de tweede Rotterdamse goal (0-2). Sparta had zelfs via Kenneth Dougall een derde Sparta-doelpunt kunnen maken. Zijn kopbal ging echter net over.

Tilburgse goals, blessure Kortsmit

Na de rust zag Sparta het verschil van twee doelpunten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Thom Haye maakte snel de aansluitingstreffer (1-2) voor de Tilburgers. Een tegenvaller voor de Rotterdammers was het geblesseerd uitvallen van doelman Roy Kortsmit. Hij moest zich laten vervangen door Leonard Nienhuis. De debuterende keeper bij Sparta had echter geen antwoord op de poging van Ogbeche, die in de 57e minuut de gelijkmaker produceerde voor Willem II (2-2).

In de blessuretijd kwam Sparta nog goed weg toen Fran Sol op het Rotterdamse doel af mocht, maar Michel Breuer kon de Spanjaard net op tijd van een doelpunt verhinderen. Pastoor, die bij de Kasteelclub voor de honderdste keer op de bank zat, moest uiteindelijk genoegen nemen met een puntendeling. Volgende week krijgt Sparta op Het Kasteel FC Utrecht op bezoek.

Willem II - Sparta: 2-2 (0-2)

23' 0-1 Deroy Duarte

27' 0-2 Deroy Duarte

46' 1-2 Thom Haye

57' 2-2 Bartholomew Ogbeche

Opstelling Sparta: Kortsmit (52' Nienhuis); Holst, Fischer, Breuer, Floranus, Marfelt (60' Goodwin); Sanusi, Spierings (70' Ache), Duarte, Dougall; Mühren