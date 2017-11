Overige sporten: winst voor korfballers PKC tegen titelhouder

De korfballers van PKC/SWKGroep hebben zaterdagavond in de Korfbal League titelhouder TOP verslagen. Het team uit Papendrecht won met 23-20 van de ploeg uit Sassenheim. Promovendus KCC/SO natural verloor in Amsterdam met 33-30 van AKC Blauw Wit.

PKC delen na twee speelronden de koppositie van de Korfbal League met LDODK/Rinsma en DOS '46. De drie teams hebben vier punten. KCC staat op een vijfde plaats. De korfbalploeg uit Capelle aan den IJssel heeft twee punten.

Basketbal

Forward Lease Rotterdam Basketbal kon in de dutch basketball league niet stunten tegen de koploper. ZZ Leiden was in eigen huis met 92-74 te sterk. Het team van coach Armand Salomon bivakkeert in het rechterrijtje met vier punten uit zeven duels. Rotterdam Basketbal staat zevende.

Ook de basketbaldames van Renes/Binnenland konden niet winnen. FGS/Royal Eagles versloeg in Apeldoorn het team uit Barendrecht met 80-72. Binnenland vindt in de basketball league dames zichzelf terug op de vierde plaats met acht punten uit zeven duels.

Waterpolo

De mannen van ZPB H&L Productions gingen in Gouda nipt onderuit tegen de lijstvoerder. Het waterpoloteam uit Barendrecht verloor nipt met 9-8 van Widex GZC Donk. ZPB staat in de eredivisie na zes wedstrijden op de zesde plaats met tien punten.

SVH leed in eigen huis een ruime nederlaag tegen AZC Moscow. De Rotterdammers werden met 12-5 geklopt tegen de ploeg uit Alphen aan den Rijn. Het eredivisieteam van coach Joost Vlag is de nummer negen van de eredivisie met zeven punten uit evenveel wedstrijden.

Handbal

ARBO Rotterdam Handbal is de nieuwe rode lantaarn van de eredivisie. De Rotterdamse formatie kon eigen huis niet voorkomen dat Smezo/BFC uiteindelijk won. Het Limburgse handbalteam uit Beek zegevierde met 28-25. ARBO Rotterdam Handbal heeft na tien duels pas vijf punten verzameld.