Goede generale voor Manchester City

Feyenoord zit in de groepsfase van de Champions League bij Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli

Manchester City heeft zaterdag de laatste wedstrijd voor de Champions League-ontmoeting tegen Feyenoord gewonnen. De ploeg van coach Joseph Guardiola zegevierde met 2-0 in het uitduel tegen Leicester City. Gabriel Jesus en Kevin De Bruyne waren de doelpuntenmakers bij de gasten.

Na twaalf wedstrijden lijkt Manchester City ongenaakbaar voor de concurrentie in de lucratieve Premier League. De Engelsen gaan ruim aan kop met 34 punten. Aartsrivaal Manchester United volgt op de tweede plaats met maar liefst acht punten. Dinsdag speelt City in het Etihad Stadium tegen Feyenoord.

Napoli boekte in eigen huis een 2-1 overwinning tegen AC Milan. Lorenzo Insigne en Piotr Zielinski produceerden de goals voor de huidige koploper in de Serie A. De blauwhemden leidden in de Italiaanse competitie met 35 punten.

Shakhtar Donetsk kwam vrijdagavond al in actie. De ploeg uit Oekraïne verloor met 2-1 van Oleksandriya. Bernard kon met zijn treffer geen nederlaag voorkomen bij Shakhtar, dat na zestien wedstrijden nog wel bovenaan staat in de Oekraïense competitie met 36 punten.