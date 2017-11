Laatste voorstelling Musical De Marathon in Rotterdam: John Buijsman is naar de klote.

De Marathon kapt er mee, de musical beleefde zaterdagavond zijn laatste voorstelling in Rotterdam Sinds de premiere in maart bezochten al meer dan 55.000 bezoekers de musical waarin de Rotterdamse acteur John Buijsman een hoofdrol heeft.

Voor John Buijsman was de laatste voorstelling een emotionele beleving: "Op een gegeven moment kon ik niet meer ophouden met huilen als ik heel eerlijk ben. Het was heel emotioneel voor ons. Deze musical vond ik ontzettend leuk en zo bijzonder. De sfeer in de groep was heel goed, dat heb ik nog nooit meegemaakt."

De komende week zijn er nog 4 voorstellingen in Den Haag en Groningen. Acteur John Buijsman is blij dat het einde in zicht is: "Ik ben compleet naar de klote .Mijn rug is naar de klote. Ik ben 7 kilo afgevallen. Toen ben ik gestopt met roken en toen ben ik weer vier kilo aangekomen, Naar de klote dus."