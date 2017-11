Uitreeks Excelsior ten einde door nederlaag tegen FC Utrecht

Excelsior is er zondag niet in geslaagd om een resultaat te behalen in Utrecht. Ondanks dat de Kralingers genoeg kansen kregen, verloor het tegen FC Utrecht met 3-1. Cyriel Dessers, Yassin Ayoub en Willem Janssen scoorden voor de plaatselijke FC. Invaller Zakaria El Azzouzi scoorde voor Excelsior. Utrecht rekent door de overwinning af met de ongeslagen uitreeks van Excelsior dit seizoen.

Het begin was voor Excelsior nog hoopgevend. De ploeg van Mitchell van der Gaag was dreigend en kreeg via een kopbal Jurgen Mattheij een kans om op voorsprong te komen. Maar hij kopte naast. Ondanks dat Excelsior ook het betere spel had in die fase, nam Utrecht de voorsprong.

Door verkeerd en vertwijfeld uitkomen van doelman Ögmundur Kristinsson kon Cyriel Dessers de bal binnenschuiven. Excelsior kreeg daarna goede kansen op de 1-1. Van Duinen dook na een bal van Ryan Koolwijk de diepte in en leek op weg naar een doelpunt, maar David Jensen wist redding te brengen. Iets wat hij vaker zou doen in deze wedstrijd.

Gemiste kansen

Want ook in de 38e minuut lag die doelman in de weg voor spits Van Duinen. Hij lag in de linkerhoek op de goede plek, nadat Van Duinen van binnen het strafschopgebied uithaalde. Na rust pakte FC Utrecht het beter op. Het voetbalde iets beter en was wat gevaarlijker.

Dat drukte de ploeg van Erik ten Hag ook uit in de score. In de 56e minuut schoot Yassin Ayoub de bal met zijn linker kiezelhard in de rechterhoek. Zo’n tien minuten later was daar ook de 3-0. Uit een hoekschop kopte aanvoerder Willem Janssen Utrecht naar veilige haven.

Excelsior miste na dat doelpunt opnieuw grote kansen. Zakaria El Azzouzi deed dat na een fout van Jensen zelfs voor open doel. Hij schoot naast. Vlak voor tijd maakte hij dat nog enigszins goed. Vanaf de rand van de zestienmeter verschalkte hij Jensen met een schot, waar Jensen zich door een moeilijke stuiter, op verkeek. Verder kwam Excelsior echter niet.

Scoreverloop

8' 1-0 Cyriel Dessers56' 2-0 Yassin Ayoub64' 3-0 Willem Janssen89' 3-1 Zakaria El Azzouzi

Opstelling

Kristinsson; Karami, De Wijs, Mattheij, Massop (Fortes 80'); Faik, Bruins, Koolwijk (Vermeulen 84'); Messaoud (El Azzouzi 68'), Van Duinen, Elbers