Deel dit artikel:











Luiten kan niet overtuigen in Dubai Joost-Luiten

De Rotterdamse golfer Joost Luiten is 44e geëindigd bij het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai. Over de laatste ronde op de Jumeirah Golf Estates deed Luiten 70 slagen.

De golfer behaalde vijf birdies, maar sloeg ook drie bogeys. Het resultaat is in de lijn met de prestaties in heel het toernooi. Een hoge klassering zat er niet in, omdat hij te veel fouten maakte. Hij sluit het jaar op de Europese Tour af zonder eindoverwinning. Wel werd hij in Spanje bij de Valderrama Masters tweede. De drie golfers Justin Rose en Tommy Fleetwood en de Spanjaard Sergio Garcia zijn nog in de race voor de eindzege van de Europese Tour.