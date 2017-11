Baasje springt verdrinkende hond achterna

Een vrouw uit Barendrecht heeft zaterdagavond met gevaar voor eigen leven geprobeerd haar hond uit het water te redden. Haar American Stafford verdween in de Zuidersingel en kwam niet meer omhoog.

De hond liep rond 22:30 uur langs de sloot toen hij plotseling in het water viel. De vrouw probeerde de hond eerst nog bij zijn halsband te grijpen, maar dat lukte niet.

Daarna sprong ze de hond achterna, maar ze werd al snel door haar man uit het water gehaald. Samen belden ze de dierenambulance.

De vrouw -die medicijnen slikt voor haar hart- werd ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. Ze was onderkoeld, had door de stress last gekregen van haar hart, maar is verder ongedeerd gebleven.

Hond was ook hartpatiënt

Dat de hond zichzelf niet zwemmend in veiligheid kon brengen, lag waarschijnlijk aan hartproblemen, laat Peter van Baarle van de dierenambulance weten.

"De hond kreeg al een tijdje medicijnen voor zijn hart. Het is dus goed mogelijk dat de hond een acute hartaanval kreeg na contact met het koude water".

De hond werd na een zoektocht langs de oevers na een halfuur levenloos in het water gevonden. Hij is door de dierenambulance meegenomen.

De eigenaren hebben op zondag afscheid kunnen nemen van hun huisdier. De hond zal worden begraven.