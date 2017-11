Blessure Kortsmit valt mee

Sparta-keeper Roy Kortsmit gaat er vanuit dat hij komende zondag, als FC Utrecht naar het Kasteel komt, gewoon onder de lat staat. De liesblessure die hij tegen Willem II opliep is niet ernstig van aard.

"Vanaf de eerste minuut van de wedstrijd had ik last van een trekkend gevoel in mijn lies. Iets waar ik daarvoor nooit last van heb gehad. Tijdens de rust ben ik blijven bewegen, maar dat hielp helaas niet. Daarom ben ik er vlak na de pauze uit voorzorg uitgegaan’, laat Kortsmit RTV Rijnmond weten.

Inmiddels is door de medische staf van Sparta geconstateerd dat er geen ernstige schade is opgelopen door Kortsmit. Zijn lies is slechts wat stijf en geïrriteerd. Vandaar dat de Westlander er vanuit gaat dat hij komend weekend weer kan spelen.

Kortsmit werd in Tilburg bij een 1-2 stand vervangen door Leonard Nienhuis. Het duel eindigde uiteindelijk in 2-2. Opmerkelijk was het dat Nienhuis inviel. De Groninger kwam deze zomer als derde keeper naar Sparta achter Kortsmit en Alex Craninx.