Van der Gaag: 'Er had meer ingezeten' Mitchell Van der Gaag

De goede uitreeks van Excelsior is zondag beëindigd in Utrecht. Tegen FC Utrecht werd er met 3-1 verloren. Trainer Mitchell van der Gaag had echter wel het idee dat er meer in zat.

"Als je kijkt naar de eerste helft, zie ik een Excelsior spelen dat ik wil zien", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. Knullig

"Je komt heel knullig op een 1-0 achterstand. Eigen schuld, en dat zag er niet goed uit. Maar je blijft in ieder geval in de wedstrijd daarna. We hadden daarvoor nog een kans met de kopbal van Jurgen Mattheij uit een cornerbal en daarna kom je op achterstand." "Je komt heel knullig op een 1-0 achterstand. Eigen schuld, en dat zag er niet goed uit. Maar je blijft in ieder geval in de wedstrijd daarna. We hadden daarvoor nog een kans met de kopbal van Jurgen Mattheij uit een cornerbal en daarna kom je op achterstand." Excelsior kreeg ook kansen op de 1-1. "We kregen denk ik de beste kansen. Twee schoten van Mike (van Duinen, red.) van de rechter- en linkerkant. En een schot van Ali (Messaoud, red.) die de keeper in een reflex pakt. Je hebt je kansen gehad." Luister hierboven heel het gesprek met Mitchell van der Gaag.