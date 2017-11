Deel dit artikel:











Finnen vieren alvast kerst in Rotterdam Hohoho op 19 november! Geen Finse kerst zonder zoetigheid Volgens de traditie pas op kerstavond, maar de Rotterdamse Finnen wijken voor de gelegenheid af met hun boom.

Hyvää joulua! Sint is nog maar net in het land, of de eerste kerstmarkt is er ook alweer. In het Finse Huis in Rotterdam werden dit weekend kerstballen, mutsen en rendiertruien verkocht alsof het al eind december is. Maar daar hebben de Finnen ook alle recht toe.

De kerstman is namelijk een Fin, vertelt Paula Alarinta van het Finse Huis. Hij woont in Lapland en werkt op dit moment hard aan alle kado's. "We zijn blij dat hij toch even tijd heeft om ons alvast te bezoeken." De jaarlijkse kerstmarkt in het statige pand aan de 's-Gravendijkwal is een verkapte Finse reünie. Honderden Finnen komen uit heel Nederland voor een lunch met rendier-vlees, vis en zoetigheden. Als je goed luistert klinkt er her en der zelfs al 'Hyvää joulua', vrolijk kerstfeest. "De kerst is belangrijk in Finland", vertelt Alarinta. "We hebben een sterkte kerstcultuur met eten, muziek en versieringen. De boom komt alleen pas op kerstavond. Dat is voor ons eigenlijk de belangrijkste dag van het kerstfeest." Maar voor het zover is, is er nog genoeg gelegenheid tot voorpret. Van 24 tot en 26 november is er namelijk weer een Finse kerstmarkt in Rotterdam.