Slowaakse arbiter bij Manchester City-Feyenoord Manchester City-Feyenoord

Ivan Kruzliak is door de UEFA aangesteld om dinsdag de Champions League-ontmoeting tussen Manchester City en Feyenoord in goede banen te leiden. De 33-jarige arbiter uit Slowakije leidde nooit eerder een wedstrijd van Feyenoord. Hij floot vorig seizoen wel twee duels van Ajax in de Europa League.

Manchester City is al verzekerd van een plek in de knock-outfase van de Champions League. Bij winst op Feyenoord kan de Engelse ploeg ook de groepswinst veiligstellen. Feyenoord wacht nog altijd op het eerste punt in de Champions League. De Rotterdammers strijden in de resterende twee wedstrijden met Napoli (drie punten) om de derde plek en daarmee een vervolg in de Europa League.