Man klimt in boom voor stijgend water Politie Rotterdam Fotografie Roald Sekeris

Politie, brandweer en Rijkswaterstaat hebben zondagmiddag in Hoogvliet een man uit een boom gehaald. De man liep in de buurt van het Schutwant langs de Oude Maas. Hij werd verrast door het opkomende water.Voorbijgangers belden volgens de politie naar hulpdiensten om te zeggen dat hij in de problemen zat. Nadat hij uit de boom was gehaald bleek de man het avontuur zonder verwondingen te hebben overleefd.Tijdensj de reddingsactie zakte ook een politiebus tot aan zijn assen in de blubber. Het voertuig is daar volgens een ooggetuige later uit getrokken.