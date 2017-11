Deel dit artikel:











Van Daele in FC Rijnmond: 'Dit seizoen nog krediet voor Van Bronckhorst' Joop van Daele

"Volgens mij gaat het krediet van Giovanni van Bronckhorst niet op. Dit seizoen in elk geval nog niet", zegt Joop van Daele in FC Rijnmond. Hij zag de Rotterdammers in eigen huis gelijkspelen tegen promovendus VVV-Venlo (1-1). Dat was weer een teleurstellend resultaat voor de landskampioen, maar Van Daele neemt het in FC Rijnmond op voor de geplaagde hoofdtrainer van Feyenoord.

Naast Van Daele ontving presentator Bart Nolles ook radiocommentator Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os aan tafel bij FC Rijnmond. De mannen bespraken ook de duels van Excelsior, Sparta en FC Dordrecht. De Kralingers verloren zondagmiddag uit bij FC Utrecht, terwijl de Kasteelclub in Tilburg een punt pakte tegen Willem II. En heeft FC Rijnmond begrip voor de handelswijze van de steward van Go Ahead Eagles bij het doelpunt van FC Dordrecht-speler Gustavo Hamer? Verder werd ook de 'open sollicitatie' van Club Brugge-speler Jordy Clasie bij Feyenoord behandeld. Moeten de Rotterdammers de middenvelder terughalen? FC Rijnmond boog zich over dit vraagstuk.