Ramkraak tankstation Capelle, één verdachte voortvluchtig

Het gaat om de Lukoil tankstation aan de Schermerhoek | Foto: MediaTV De auto waarin de daders ontsnapten kwam in de sloot terecht | Foto: MediaTV

In Capelle aan den IJssel is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd op tankstation Lukoil aan de Schermerhoek. De politie is nog op zoek naar daders.

De daders waren met een voertuig het pompstation binnengereden en er daarna met een tweede auto vandoor gegaan. De politie ging er direct achteraan, waarna de krakers in een sloot crashten. Eén verdachte werd gelijk opgepakt, de tweede verderop. Er is met behulp van een politiehelikopter in de omgeving gezocht naar meer daders, maar die zijn nog niet gevonden. De politie zoekt vooral naar één verdachte, de man van 19 zou helemaal nat zijn. De politie vraagt ook reizigers in bus metro en trein uit te kijken naar iemand met natte kleren. Tanken bij het tankstation in Capelle aan den IJssel kan voorlopig niet. Er wordt onder meer technisch onderzoek verricht.