Wel of geen hoofddoek voor Rotterdamse politiemedewerker?

Een medewerkster van de Rotterdamse politie krijgt maandag te horen of ze een hoofddoek mag dragen tijdens werkzaamheden waarbij een politie-uniform vereist is.

Ze spande in oktober een zaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens.

De vrouw werkt sinds 2013 bij de service-afdeling van de politie waar ze aangiften opneemt. Dat werk doet ze in haar eigen kleding. Voor de opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar die de vrouw wil volgen, moet ze wel een uniform aan.

Neutrale uitstraling

De korpsleiding is tegen het dragen van een hoofddoek, omdat de uitstraling van de politie neutraal moet zijn. Volgens een gedragscode uit 2011 zijn zichtbare religieuze uitingen verboden voor agenten in uniform. Dat geldt ook voor het dragen van een kruisje of tatoeages en piercings.

De nationale politie vindt ook dat een hoofddoek niet bij een politie-uniform hoort, maar wilde vorige maand nog niet reageren op de zaak en wacht de uitspraak af.

De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht is een advies en niet bindend.