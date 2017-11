Deel dit artikel:











Politie Rotterdam krijgt extra aspirant-agenten Rotterdam krijgt meer aspirant-agenten

De instroom van politieagenten in opleiding wordt verdubbeld. In plaats van 150 aspirant-agenten komen er volgend jaar 310 nieuwe agenten naar de Politie Eenheid Rotterdam. Dat heeft de korpsleiding in Den Haag besloten.

De politie Rotterdam hoopt hiermee de werkdruk te verminderen voor agenten op straat, maar ook in de meldkamers en op service-afdelingen is versterking nodig. Door het vorige kabinet is besloten dat aspiranten fulltime ingezet kunnen worden. Een groot deel van de beschikbare uren (0,6 fte) blijft wel gereserveerd voor hun opleiding. De druk op de politie is hiermee dus niet direct opgelost. Politiechef Frank Paauw ziet de beslissing wel als een "stevige impuls" voor de eenheid Rotterdam.