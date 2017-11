Deel dit artikel:











Regen en ongelukken veroorzaken drukste ochtendspits van het jaar Foto: Lex van Lieshout (ANP)

De ochtendspits van maandag was de drukste van het jaar. Ook in onze regio was het op veel plekken aansluiten geblazen.

Op het hoogtepunt van de spits stond het verkeer in ons land over 889 kilometer vast, zegt de ANWB. Dat was rond 08:00 uur.

Doordat het regenachtig is, waren er veel aanrijdingen. Zo gebeurden er ongelukken op de A29 bij Barendrecht en op de A20 bij Schiedam. Ook op de A4 stond een flinke file. Rond 10:00 uur waren de ergste problemen voorbij en stond er nog minder 100 kilometer file in het land. De ochtendspits van 5 oktober staat nu op plek twee van drukste ochtendspitsen van dit jaar. Toen stond er in totaal 793 kilometer file op de snelwegen en provinciale wegen.