Tijdens het Zwart Nazareense Suikerzoetfestival-weekend van de onvermoeibare tekenleraar/programmeur Edwin Spek kon bij een deel van de 135 vertoonde films door het publiek copieus meegegeten worden.

Uwer vloggende film en gargantiaans geschransliefhebber Jack F Kerklaan stortte zich blij van zin volop de diverse Scyedamse keukentjes annex pseudo-bioscoop-gelegenheden in.

Kookstudio Annabel in de Westmolenstraat serveerde een aloud cinematografisch Julia en Juliet-recept uit met gekruid brochette, boeuf bourgignon en chocolademousse gerechten van Meryl Streep-beeld en geluid, om vervolgens via het Argentijnse streetfood-happasspektakel bij Cock den Breejen's La Salita op de Hoogstraat voldaan te eindigen in de Korenbeursbieb aan de Lange Haven met een vullingkostende goutequegoute Frans-Amerikaanse donut-toet.

Kortweg voert Jfk u een wijle op zijn smaakpapilverwenscanobservarings-toernee mee in de nuvolgende sfeerimpressionante randomisé......