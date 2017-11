Deel dit artikel:











Feyenoord in aanloop naar Manchester met 19 man op het trainingsveld Feyenoord traint in de Kuip

Feyenoord heeft maandag vlak voor vertrek naar Manchester in de Kuip getraind. Trainer Giovanni van Bronckhorst had de beschikking over 19 spelers, waaronder drie keepers.

Feyenoord speelt dinsdagavond om 20.45 uur het Champions League-wedstrijd tegen Manchester City. De Rotterdammers zijn door vier keer op rij te verliezen nagenoeg uitgeschakeld. Alleen als Shakhtar Dontesk dinsdag bij Napoli wint is er nog een klein kansje dat Feyenoord als de nummer drie van de poule na de winter in de Europa League mag uitkomen. Sam Larsson trainde voluit mee, ondanks dat hij zaterdag het duel met VVV niet af kon maken in verband met een kuitblessure. Aanvoerder Karim El Ahmadi ontbrak. Hij is geschorst. Manchester City-Feyenoord is dinsdag live te volgen op Radio Rijnmond. Onze verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zullen zich voorafgaand aan het duel regelmatig melden op deze website, op de radio, op tv en via social media.