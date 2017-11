Feyenoord, Marhinde Verkerk, Roy Meyer, PKC en Stedoco in Sportclub Rijnmond

Sportclub Rijnmond is maandag een dwarsdoorsnede van de regionale sport van het afgelopen weekend. Voetbal, judo en korfbal zijn de ingrediënten van het sportprogramma op TV Rijnmond.

Bij Feyenoord stonden zaterdagavond rond het duel met VVV de Kameraadjes in het middelpunt. In Sportclub Rijnmond zie je een reportage. Verder hoor je het laatste nieuws uit Manchester waar Feyenoord dinsdag tegen City speelt. Verder zijn we bij de korfbal-ontmoeting PKC-TOP, volgden we de judoka's Marhinde Verkerk en Roy Meyer tijdens The Hague Grand Prix en duiken we in amateurclub Stedoco uit Hoornaar.

Sportclub Rijnmond is maandag om 17.29 te zien op TV Rijnmond en wordt daarna ieder uur herhaald.