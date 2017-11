Deel dit artikel:











Nietsvermoedende inbrekers vragen politie om hulp Foto: archief (Flickr)

Vier inbrekers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag politieagenten in burger gevraagd hun vluchtauto aan te duwen. De mannen hadden even daarvoor ingebroken in meerdere schuurtjes aan de Kouterstraat in Rotterdam-Zuid.

De agenten waren die avond aan het patrouilleren in Vreewijk, omdat er de laatste tijd geregeld inbraken in de buurt plaatsvinden. Omdat ze in burger gekleed waren, leken ze onschuldige voorbijgangers. Een bewoner had de vier mannen zien inbreken in vier schuurtjes en belde de politie. Daarop liepen de agenten richting de Kouterstraat waar de vier daders hun vluchtauto niet gestart kregen. Ze vroegen de agenten in burger om hulp, maar kregen dat niet. Na een korte achtervolging zijn drie van de vier daders opgepakt. De vierde is niet gevonden. De Rotterdammers, twee van 17 en een van 18 jaar, zijn inmiddels weer vrijgelaten.