Schrijfmarathon tegen onrecht afgetrapt in Vlaardingen

Scholieren van het Geuzencollege in Vlaardingen klimmen maandag in de pen om op te komen voor mensenrechten. Op de middelbare school wordt de Schrijfmarathon van Amnesty International afgetrapt, waarmee aandacht wordt gevraagd voor onrecht.

De Schrijfmarathon wordt om 12:00 uur afgetrapt in Vlaardingen en live uitgezonden .

Veertig leerlingen krijgen bezoek van de Noorse transgenderactivist Jeanette Solstad Remø, een succesvoorbeeld van een eerdere editie van de Schrijfmarathon.

Aangepaste wet

Solstad Remø werd als jongen geboren, maar voelde zich een meisje. Toen ze haar geslacht in haar paspoort wilde laten veranderen, stuitte ze op veel verzet.

In Noorwegen kon dat alleen als ze zich ook zou laten opereren. En dat wilde de Noorse niet, hoeveel het ook voor haar betekende om officieel als vrouw door het leven te gaan.

"Je moet in de meeste Europese landen toegeven dat je mentaal ziek bent, je moet hormonen nemen, je moet jezelf laten castreren en je moet scheiden als je getrouwd bent. Pas dan mag je legaal als transgender door het leven gaan", vertelt Solstad Remø.

Tijdens de Schrijfmarathon van 2014 schreven veel mensen brieven voor Solstad Remø. Inmiddels is de wet in Noorwegen veranderd en is een geslachtsoperatie niet meer nodig om het paspoort aan te passen.

Finland

De Noorse transgenderactivist vertelt maandag niet alleen haar eigen verhaal, maar ook die van Sakris Kupila, een transgender uit Finland. Hij loopt in zijn thuisland tegen hetzelfde probleem aan als Solstad Remø.

De scholieren van het Geuzencollege schrijven op een grote kaart om op te komen voor Kupila en andere Finse transgenders. Alle steunbetuigingen gaan naar de Finse overheid, in de hoop dat die de wet aanpast.

"Toen ik hoorde dat mensen voor mij in actie kwamen kon ik het eerst niet geloven", vertelt Solstad Remø als de kinderen willen weten hoeveel de actie voor haar betekende. "Daarna moest ik huilen van blijdschap."

Actie tegen onrecht

In totaal doen 180 scholen in Nederland mee aan het initiatief.

Amnesty roept leerlingen van basis-, middelbare, hogescholen en ROC's op brieven te schrijven tegen onrecht. De actie loopt tot en met 20 december.