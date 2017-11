De Wijze Mannen verdeeld over positie Van Bronckhorst

Deel dit artikel:











Het is een bekend beeld bij het Maasgebouw. De Wijze Mannen komen daar maandagochtend samen om te discussiëren over het wel en wee van hun Feyenoord. Het gaat slecht en dus wordt er gesproken over de positie van trainer Giovanni van Bronckhorst.

De heren worden het niet eens. ''De oplossing is een goede trainer. Ik heb niets tegen Giovanni van Bronckhorst, maar hij heeft het niet. Zoals Marco van Basten het ook niet had en dat was ook een grandioze voetballer'', is één van de oordelen. ''Je kan niet zeggen dat het aan Van Bronckhorst ligt dat het zo slecht gaat. Je wint en je verliest met z'n allen. Het ligt niet aan één man'', luidt het weerwoord. Terwijl de mannen buiten met elkaar spraken, trainde Feyenoord binnen in De Kuip. Daarna vertrokken de Rotterdammers naar Engeland voor het Champions League-duel met Manchester City. Eric Botteghin trainde ook, maar hij werkte op Varkenoord een individueel programma af.