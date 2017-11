Auto botst op vrachtwagen; A29 naar Rotterdam weer open

Op de A29 naar Rotterdam is maandagmiddag een ongeluk gebeurd ter hoogte van Klaaswaal. Een auto botste op een stilstaande vrachtwagen. De weg was tot ongeveer 16:30 uur dicht.

De bestuurder van de auto is uit de wagen gehaald door de brandweer. Hij wordt door ambulancepersoneel nagekeken. Of hij ernstig gewond is, is nog onbekend.

Het ongeluk gebeurde rond 14:20 uur. Waarom de vrachtwagen stilstond, is nog onduidelijk.