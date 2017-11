Medewerker verpleeghuis verdacht van moord op patiënt

Een 21-jarige Rotterdammer is vorige week opgepakt, omdat hij een bewoonster van een verpleeghuis in Binnenmaas zou hebben vermoord. Ook wordt hij verdacht van twee pogingen tot moord, zegt justitie maandag.

De man was verzorgende in verzorgingstehuis 't Huys te Hoecke in Puttershoek, waar de vrouw overleed. Het Openbaar Ministerie (OM) kreeg hem begin deze maand in beeld nadat een andere bewoonster van het verpleeghuis in de Hoeksche Waard onwel was geworden.

In het ziekenhuis bleek dat zij insuline had gekregen zonder dat dat medisch nodig was. Insuline wordt doorgaans toegediend bij mensen met suikerziekte.

Aangifte



Het verpleeghuis deed daarop aangifte. Daarna kwam de verdachte dood van de andere bewoonster aan het licht. De man wordt ook verdacht van poging tot moord in Rotterdam, waar ook een vrouw onwel werd.

In alle drie de gevallen hadden de vrouwen insuline in hun bloed, terwijl daar geen medische noodzaak voor was, zegt officier van justitie Ernst Pols.

Meer instellingen



De verdachte werkte volgens justitie in meerdere zorginstellingen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft alle plekken waar hij heeft gewerkt ingelicht over de verdenkingen.

Om hoeveel verzorgingstehuizen het gaat, kan het OM nog niet zeggen. "Dat wordt nog in kaart gebracht", aldus Pols.

De politie heeft de man vrijdag opgepakt. Hij is maandag voorgeleid en blijft nog twee weken vastzitten. Over het motief kon justitie nog niets zeggen.

Geschrokken



Binnenmaas bestaat uit de dorpen 's-Gravendeel, Mijnsheerenland, Westmaas, Maasdam, Puttershoek en Heinenoord. Om welk verpleeghuis het gaat, wordt niet bekendgemaakt door justitie.

De gemeente Binnenmaas zegt in een eerste reactie geschrokken te zijn van de zaak. Burgemeester André Borgdorff begrijpt dat het nieuws zorgt voor maatschappelijke onrust. "Dit is echt een klap", zei hij op Radio Rijnmond.

"Ik begrijp heel goed hoe vreselijk dit bericht is, in het bijzonder voor bewoners, het personeel en de familie van de betrokkenen."

Volgens Borgdorff is de gemeente sinds vorige week op de hoogte van de zaak. Hij zegt dat zorgkoepel Zorgwaard netjes heeft gehandeld en familie en personeel snel zijn geïnformeerd.



Weet u meer over deze zaak? Mail uw informatie dan naar nieuws@rijnmond.nl. Wij gaan vertrouwelijk met uw mail om.