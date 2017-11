Verdachte verpleeghuismoord werkte in Puttershoek

De Rotterdamse verpleger die wordt verdacht van moord en poging tot moord op twee bewoonsters, werkte in verpleeghuis 't Huys te Hoecke in Puttershoek. Dat heeft de directeur van Stichting Zorgwaard, waar het verpleeghuis onder valt, bekendgemaakt aan RTV Rijnmond.

De zaak kwam onlangs aan het licht toen een bewoonster onwel werd en naar het ziekenhuis moest. Ze bleek insuline in haar bloed te hebben, terwijl ze daar geen medische indicatie voor had.

Vanwege de verdachte omstandigheden werd de politie ingeschakeld. Uit onderzoek kwam daarna naar voren dat een andere bewoonster onlangs onder verdachte omstandigheden was overleden in 't Huys te Hoecke aan het Zomerplein in Puttershoek.

Ook in een verzorgingstehuis in Rotterdam is recent een bewoonster onwel geworden. "In alle drie de gevallen was sprake van het overdoseren van insuline zonder medische noodzaak", zegt officier van justitie Ernst Pols. "

De 21-jarige verdachte werd vrijdag opgepakt en is maandag voorgeleid. Hij blijft nog twee weken vastzitten. Over het motief van de Rotterdammer kon het OM nog niks zeggen.



Weet u meer over deze zaak? Mail uw informatie dan naar nieuws@rijnmond.nl. Wij gaan vertrouwelijk met uw mail om.