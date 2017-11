Deel dit artikel:











De Open discussie in Rijnmond Nu piet zwarte piet

Mag je als politiemedewerker nu wel of niet een hoofddoek dragen? Behouden we de zwarte piet of worden het toch gekleurde pieten? Vind jij dat er nog zwarte pieten mogen zijn? Laat jouw mening horen bij ons in het laatste uur van Rijnmond Nu. Discuseer mee dit keer over het dragen van een hoofddoek en over zwarte piet. Dit kan door te bellen naar 010 436 44 36.

Geschreven door Danique Crijnen

Luister elke dag vanaf 16:00 tot 19:00 uur naar Rijnmond Nu. Tijdens en na de uitzending kun je ook twitteren naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.



Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.