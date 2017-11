Van Eersel: 'Verwacht Amrabat op middenveld en Tapia in verdediging'

Feyenoord is zonder geblesseerde Eric Botteghin en Jan Arie van der Heijden aangekomen in Manchester voor het Champions League-duel met Manchester City. Karim El Ahmadi is geschorst en daarom ook niet meegereisd naar Engeland. ''Ik zou met Amrabat op zijn positie spelen'', zegt Feyenoord-watcher Dennis van Eersel.

''Het zou logisch zijn als hij er op het middenveld bij komt. Tapia is ook weer terug, maar mijn gevoel is dat hij weer in de verdediging wordt gezet. Sven van Beek zal na zijn blessure niet gelijk alles spelen als dat niet per se hoeft'', denkt de verslaggever van RTV Rijnmond.

De Rotterdammers zijn uitgeschakeld in de Champions League, maar kunnen eventueel na de winterstop nog instromen in de Europa League. ''Theoretisch zie ik die mogelijkheden nog wel. Of ze realistisch zijn, is een tweede. Als Napoli verliest bij Shakhtar Donetsk, en dat acht ik al niet heel realistisch, dan heb je nog een laatste wedstrijd dat het nog kan. Ik denk in ieder geval niet dat Feyenoord hier in Manchester een resultaat gaat halen'', aldus Van Eersel.

Boëitus

Ondanks het zwakke optreden van Jean-Paul Boëtius tegen VVV Venlo zou Van Eersel het niet gek vinden als hij in de basis zou staan tegen Manchester City. ''Als je het gedachtegoed van Van Bronckhorst volgt zoals dat ik Oekraïne tegen Shakhtar het geval was - dat Feyenoord in de tegenaanval moet toeslaan in een wedstrijd waarin de tegenstander aanvallend wil domineren - , dan kom je met de snelheid van Boëtius misschien beter voor de dag dan met Sam Larsson.''

Feyenoord speelt dinsdagavond in het Etihad Stadium in Manchester tegen Manchester City zijn vijfde Champions League-wedstrijd van dit seizoen. De Engeslen zijn al geplaatst en zullen wat wijzigingen doorvoeren.