Broers geven voorlichting: "We zijn zelf jarenlang mishandeld"

"Mijn moeder was depressief en verwaarloosde ons. Mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder zette ons uiteindelijk af bij onze vader. Daar zijn we drie jaar lang fysiek mishandeld", vertelt Jeroen van de Ven (26) over de jeugd die hij zijn twee broers hadden. In de Week tegen Kindermishandeling gaat Jeroen langs Rotterdamse scholen om zijn verhaal te vertellen. "Want geweld stopt niet vanzelf."

Jaarlijks hebben zeker 118.000 kinderen en jongeren te maken met een vorm van kindermishandeling. Gemiddeld is dat één kind per klas, maar in Rotterdam ligt dat hoger: twee kinderen per klas.

"Zorgsignalen als armoede en een hoge werkeloosheid hoeven niet te leiden tot mishandeling, maar hoe meer risicofactoren, hoe meer kans", legt Ina Groeneveld, van Veilig Thuis Regio Rijnmond uit.

"Rotterdam is een groot gebied en van oudsher een arbeidsstad. Hier zijn gewoon meer van die factoren."

Pas na jaren hulp

Na de jaren bij hun vader werden Jeroen en zijn broers weer terug geplaatst bij hun moeder en haar nieuwe vriend. "Dat liep weer helemaal fout", vertelt Jeroen . Uiteindelijk zijn ze alle drie bij begeleid wonen terecht gekomen.

Wat uiteindelijk de redding van de jongens was dat ze over hun situatie gingen praten. "Achteraf pas veel te laat", zegt Sander van de Ven. Door het tegen een leraar en tegen een klasgenootje te vertellen, kwam de hulp op gang.

Daarom vertellen de broers op scholen over hun ervaringen. Scholen organiseren deze week allerlei activiteiten in het kader van de landelijke Week tegen de Kindermishandeling. Gehoopt wordt dat leerlingen leren dat praten met een docent of mentor echt kan helpen.

Onmacht

Wat is kindermishandeling eigenlijk? Het is een vraag die Groeneveld vaker hoort. "Slaan is bij wet verboden, maar eens een tik geven uit onmacht is nog geen mishandeling."

Fysieke mishandeling wordt sneller gesignaleerd dan verwaarlozing. "Het duurt langer voordat hier actie tegen ondernomen wordt. Want misschien zitten mensen wel tijdelijk zonder werk."

Lopen kinderen in de winter op slippers? Hebben ze nooit voldoende eten mee? Trekt een kind zich steeds meer terug of is het juist agressiever? Het zijn allemaal signalen om extra goed op te letten.

"Oordeel niet direct, beschuldig ouders nergens van", zegt Groeneveld. "Gelukkig hebben de meeste ouders het beste voor met hun kinderen. Deel de zorgen die je hebt eerst in een gesprek."

Nooit meer de oude

Kindermishandeling kan een leven lang impact hebben op het kind, weet Ina Groeneveld. Jeroen van de Ven merkt dit ook. "Ik heb nog steeds moeite met mensen vertrouwen", vertelt Jeroen. Dat is ook niet zo vreemd, meent zijn broer die daar ook last van heeft.

"Toen we twaalf of dertien waren, voelden we ons wereldkampioenen als we een pak koekjes vonden. Het betekende dat we weer avondeten hadden voor twee dagen."

"Dat soort dingen laten littekens achter. Het was voor ons zo normaal. We wisten niet beter."

De broers hebben nu veel steun aan elkaar. Vroeger waren ze elkaars concurrenten, maar nu zijn ze elkaars maatjes. "We hebben het samen meegemaakt."