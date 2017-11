Topsprinters naar Zesdaagse van Rotterdam

Zesdaagse van Rotterdam in 2017 (Bron: ANP)

De organisatie van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam heeft grote namen voor dit baanwielerevenement weten te strikken. Team Nederland en BEAT Cycling Club zullen tegen elkaar strijden in de GPN/Provato Sprint Cup.

Europees kampioen Jeffrey Hoogland en vice-wereldkampioen Harrie Lavreysen komen namens Team Nederland in actie. BEAT Cycling Club heeft onder meer olympisch medaillewinnaars Theo Bos en Matthijs Büchli in de gelederen. De Sprint Cup wordt over zes dagen verreden met de onderdelen sprint, teamsprint, keirin en tijdrit.

Naast deze Nederlandse mannen zullen ook vrouwen vertegenwoordigd zijn in Rotterdam. Zo maakt Elis Ligtlee na haar val met de Britse Vicky Williamson in 2016 haar comeback op de Zesdaagse. Inmiddels is zij olympisch kampioene. De vrouwen rijden van donderdag tot en met zaterdag.

De Zesdaagse van Rotterdam duurt van 4 tot en met 9 januari 2018.