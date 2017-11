Bestuurder verpleeghuis Puttershoek: dit heb ik nog nooit meegemaakt

Het nieuws dat een medewerker van verpleeghuis 't Huys te Hoecke in Puttershoek wordt verdacht van de moord op een bewoonster, is ingeslagen als een bom bij het andere personeel. "Mensen zijn erg geschokt", zegt Nico de Pijper, bestuurder van stichting Zorgwaard, waar 't Huys te Hoecke onder valt.

Justitie maakte maandag bekend dat de vrouw vermoedelijk is vermoord door een 21-jarige Rotterdammer. Hij wordt ook verdacht van poging tot moord op een andere cliënt uit Puttershoek en een bewoonster van een verzorgingstehuis in Rotterdam.

De man werd vrijdag aangehouden en maandag voorgeleid. De rechter-commissaris bepaalde dat hij nog twee weken langer vast blijft zitten.

Vraagtekens



Medewerkers van 't Huys te Hoecke kregen in de gaten dat er iets mis was toen een bewoonster plotseling ziek werd. "Daar hadden we vraagtekens bij", aldus De Pijper, die meteen de politie inschakelde.

In het ziekenhuis bleek dat de vrouw insuline toegediend had gekregen, terwijl ze dat helemaal niet nodig heeft.

"Door de alertheid van medewerkers en artsen is erger voorkomen. Ik ben erg dankbaar dat ze zo snel hebben gereageerd", zegt De Pijper op Radio Rijnmond.

De bestuurder kan inhoudelijk niet ingaan op de zaak, omdat justitie nog onderzoek doet.

"Maar dit is een dag die we niet snel zullen vergeten. Dit heb ik in mijn carrière absoluut nog nooit meegemaakt."

Veiligheid



De Pijper garandeert dat de zorg in 't Huys te Hoecke en andere verpleeghuizen die vallen onder Zorgwaard veilig is. De telefoon stond maandag nog niet roodgloeiend. "Maar mensen kunnen altijd bij ons terecht met vragen."

De bestuurder zegt dat Zorgwaard iedereen die bij de zaak betrokken is persoonlijk informeert en begeleidt.