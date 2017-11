SteDoCo wil promotie door Adelaar, budget en scouting

Amateurvoetbalclub SteDoCo wil dit seizoen promoveren van de hoofdklasse naar de derde divisie. Om dat te bereiken heeft de club met Frans Adelaar een ervaren trainer gehaald, is er voldoende budget beschikbaar voor goede spelers en wil men profiteren van een goede scouting. Na elf wedstrijden ligt de vereniging uit Hoornaar op koers.

SteDoCo staat na elf wedstrijden op de tweede plaats met vijf punten achterstand op koploper Noordwijk. De 3-1 nederlaag die de ploeg zaterdag tegen Jodan Boys leed, illustreert dat promotie wel een zware klus wordt. Frans Adelaar: "Of je moet periodekampioen worden, of je moet zo hoog staan dat je een periodetitel over mag nemen of je moet kampioen worden. En de hoofdklasse A is een lastige competitie met veel promotiekandidaten."

Bekijk de reportage om te zien hoe SteDoCo alle randvoorwaarden goed ingevuld heeft om promotie mogelijk te maken. Een ruim budget en een gedegen scouting zijn de peilers onder het plan van de club die afgelopen seizoen degradeerde uit de derde divisie.