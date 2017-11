Tweede uitstootbron GenX gevonden in water

Niet alleen chemiebedrijf Chemours in Dordrecht zorgt voor GenX-lozingen in rivierwater. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bij Den Bosch mogelijk een tweede, nog onbekende bron gevonden van de omstreden stof.

In het water van de Oude Dieze en het kanaal Henriëttewaard zijn ook verhoogde concentraties GenX gevonden. Beide waterlopen komen uit in de Maas.

Uit welke bron de GenX bij Den Bosch komt, is nog niet duidelijk. Begin volgend jaar moet daar meer informatie over komen.

De gemeente Dordrecht wil zo snel mogelijk weten wat de bron is van de GenX die via riviertjes bij Den Bosch de Maas in loopt, zegt wethouder Rik van der Linden. Volgens hem moet de stof zo snel mogelijk worden teruggedrongen uit het drink- en rivierwater.

Breed onderzoek



Het RIVM heeft afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van GenX in het drinkwater. Alle tien betrokken waterbedrijven hebben monsters opgestuurd. Daaruit bleek dat bij zeven waterbedrijven geen GenX werd gevonden.

Bij Evides, Oasen en Dunea werd de stof wel gevonden, maar bleef de hoeveelheid ver onder de norm. Dat betekent dat het kraanwater in alle gebieden waar GenX is gevonden veilig kan worden gedronken, zegt het RIVM.

Omdat het onderzoek bestond uit momentopnames, blijven drinkwaterbedrijven het water komende tijd in de gaten houden.

Kankerverwekkend



Over GenX is al langere tijd ophef. De Dordtse chemiefabrieken Chemours en DuPont gebruiken de stof als vervanger voor PFOA, een stof die vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakt.

Later beweerden toxicologen dat GenX kankerverwekkend is. Desondanks hebben de fabrieken een vergunning over de stof te lozen in het water.

Onder anderen omwonenden van DuPont en Chemours maken zich zorgen, omdat de stoffen via de lucht en het water vrijkomen.

Hoewel het RIVM al meerdere keren heeft laten weten dat het drinkwater veilig is, willen drinkwaterbedrijven dat Chemours minder GenX loost. Ze zeggen niet te kunnen garanderen dat ze de stof in de toekomst uit het water kunnen filteren.