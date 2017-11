Moordverdachte slaat toe in verpleeghuis dat leven ziet als 'kostbaar geschenk'

"Het menselijk leven is een gave van God waarmee met grote zorg en als kostbaar geschenk dient te worden omgegaan", staat op de website van de protestants-christelijke Stichting Zorgwaard, die onder andere 't Huys te Hoecke in Puttershoek exploiteert. Een van de personeelsleden dacht daar anders over.

Maandag werd bekend dat de politie een 21-jarige Rotterdammer heeft opgepakt op verdenking van moord en een dubbele poging tot moord. De man werkte als verzorgende in 't Huys te Hoecke. Op deze plek viel de dode en werd een slachtoffer onwel.

De verdachte heeft volgens Justitie ook geprobeerd om een bejaarde vrouw in Rotterdam om te brengen. Waar dat was, is nog niet bekend. Justitie doet daar geen mededelingen over.

Weer veilig



De man spoot insuline in bij zijn slachtoffers. Bij mensen die geen suikerziekte hebben of bij een grote dosis kan dat de dood tot gevolg hebben.

't Huys te Hoecke is een van de tien locaties die Stichting Zorgwaard in de Hoeksche Waard exploiteert. De instelling telt 94 appartementen. Die zijn deels bedoeld voor mensen die permanent zorg nodig hebben en deels voor ouderen die er tijdelijk verblijven.

De bewoners, hun familie en het personeel zijn allemaal ingelicht over wat zich in het huis heeft afgespeeld, zegt bestuurder Nico de Pijper. Hij garandeert dat de zorg in de instellingen van Stichting Zorgwaard weer veilig is.

Andere huizen van de stichting staan in Zuid-Beijerland, Heinenoord, Strijen, 's Gravendeel, Klaaswaal, Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland.

Weet u meer over deze zaak? Mail uw informatie dan naar nieuws@rijnmond.nl. Wij gaan vertrouwelijk met uw informatie om.