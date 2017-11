De insulinespuit als moordwapen

De 21-jarige verzorgende die is opgepakt voor moord en poging tot moord op drie verpleeghuisbewoners in Rotterdam en Puttershoek ging te werk met insuline. Dat is vaker gebeurd in en om de zorgwereld. En niet zonder reden.

Insuline is een hormoon dat het suikergehalte in het bloed reguleert. Mensen met diabetes maken het niet aan en moeten daarom spuiten. Het middel is hun redding.

Maar een insulinespuit kan ook een moordwapen zijn. Wie het al te gul krijgt toegediend, loopt risico op hersenbeschadiging. Of raakt in coma en sterft.

Voor de buitenwereld kan de reactie op een overdosis eruit zien als een flinke hersenbloeding. Of een hartstilstand. Een natuurlijke dood dus.

Insuline verdwijnt ook snel uit het lichaam en staat in verpleeghuizen in de medicijnkast, omdat veel bewoners ouderdomssuiker hebben.

'Het perfecte moordwapen!', dachten verschillende verpleegkundigen en verzorgenden door de jaren heen. De Limburger Frans H. bijvoorbeeld, die in de jaren zeventig zeker negen bewoners ombracht in een kliniek in Kerkrade. Of Martha U., die in de jaren negentig vier dementerende ouderen vermoordde in een verpleeghuis in Delfzijl. Allemaal met insuline.

In Friesland stond in 2014 Ada S. als verdachte voor de rechter. Zij zou twee echtgenoten hebben omgebracht, onder meer om een levensverzekering op te strijken.

Haar echtgenoten waren geen bejaarden. Wel werkte Ada rond de dood van haar eerste partner in een zorginstelling. Waar kort voor zijn overlijden een diefstal plaatsvond. Uit de medicijnkast waren insulinepennen verdwenen.