Van Bronckhorst: 'Kans dat Jørgensen niet kan spelen'

Giovanni van Bronckhorst maakt met Feyenoord zich op voor een moeilijke Champions League-confrontatie tegen Manchester City. De koploper van de Premier League zal waarschijnlijk een aantal spelers rust geven, maar de coach van de Rotterdammers vindt de Engelse ploeg dan ook een goed team. "Wij moeten in alles top zijn om hier een resultaat te halen. Een enorme opgave, maar we gaan onze huid duur verkopen", aldus Van Bronckhorst op de persconferentie.

Naast de oefenmeester van de Rotterdammers schoof ook Jens Toornstra aan. Hij verving Nicolai Jørgensen op de persconferentie, die zich niet helemaal fit voelde. "Hij voelde zich niet lekker na de lunch van vanmiddag. De kans kan er zijn dat hij morgen niet kan spelen”, zei Van Bronckhorst over de afwezigheid van zijn spits. Toornstra putte op de persconferentie moed uit het feit dat Napoli in de groep nog te achterhalen is. "Als we een goede prestatie neerzetten tegen Manchester City, dan zou dat ons hernieuwd vertrouwen kunnen geven. Maar daar biedt elke wedstrijd een kans voor.”

Jones aanvoerder, Tapia weer erbij

Van Bronckhorst benoemt doelman Brad Jones tot aanvoerder in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City, omdat Karim El Ahmadi (geschorst) en Eric Botteghin (blessure) afwezig zijn. Renato Tapia kan dinsdagavond zeker spelen. Hij werd uit voorzorg aan de kant gehouden vanwege zijn wereldreis met Peru in de play-offs voor het wereldkampioenschap. Van Bronckhorst overweegt om spelers die niet 100% fit zijn aan de kant te houden. “Dat doe ik normaal nooit, maar ik hou ook rekening met komende zaterdag.” Dan spelen de Rotterdammers de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Joseph Guardiola, coach van Manchester City, zei dat de resultaten van Feyenoord de laatste weken slechter zijn dan het spel. “Dat roep ik ook al enkele weken", verwees Van Bronckhorst naar de uitspraak van de Spanjaard. Op de persconferentie liet hij zich (in het Spaans) lovend uit over Guardiola. "“Hij heeft een mooie voetbalfilosofie. En bovendien een succesvolle, om mogelijk kampioen te worden in Engeland.”

'Alleen met Feyenoord bezig'

Verder wordt Van Bronckhorst gelinkt aan de Schotse topclub Glasgow Rangers om daar trainer te worden. “Ik las het,” vertelde Van Bronckhorst, die drie jaar in Schotland speelde. “Maar ik ben alleen bezig met Feyenoord. Wie weet keer ik er ooit terug, ik heb er een geweldige tijd gehad.”