Familieleden en bekenden die op bezoek komen in Huys te Hoecke in Puttershoek nemen de instelling niets kwalijk. "Dit had in elk verpleeghuis kunnen gebeuren."

Maandag werd bekend dat de politie een 21-jarige Rotterdammer heeft opgepakt die als verzorgende een vrouw zou hebben vermoord in het verpleeghuis. Op dezelfde locatie zou hij ook een poging tot moord hebben gedaan. De medewerker gebruikte daarbij insuline.

"Ik ben hier heel erg van geschrokken'', zegt Els Bouman uit Strijen. Zij staat op het punt om het verpleeghuis binnen te stappen om haar 98-jarige oom te bezoeken. "Maar het ligt niet aan 't Huys te Hoecke. De verzorging is hier fantastisch.''

Hanneke in 't Veld, die er een mevrouw verzorgt, is het daar helemaal mee eens. ,,Als ik bijvoorbeeld vragen heb of iets wil bespreken, dan staan ze gelijk voor me klaar. Maar dat neemt niet weg dat ik behoorlijk onder de indruk ben. Je hoort wel vaker dat mensen in verpleeghuizen worden omgebracht. Maar nu is het wel erg dichtbij gekomen.''

Behoorlijk schokkend



Nita Rosmalen stapt net uit haar auto om langs te gaan bij haar vader in het verpleeghuis. Ook zij laat weten dat ze behoorlijk geschrokken is. "Mijn vader wordt hier heel goed verzorgd. Ik ben benieuwd hoe hij reageert op het nieuws. Ik ga het zo meteen met hem bespreken.''

Kees Tuytjens woont op enkele honderden meters afstand van het verpleeghuis. Als diabetespatiënt raakt het hem vooral dat de vermoorde vrouw insuline toegediend had gekregen, zonder dat daarvoor medische noodzaak was. "Voor mij als patiënt is dat behoorlijk schokkend.''