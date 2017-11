Judoka's Meyer en Verkerk op podium in Den Haag

Meyer tijdens de Grand Prix in Den Haag

Den Haag was afgelopen weekend het decor van de Grand Prix Judo. Aan dit toernooi deed ook een aantal regiogenoten mee. Zo kwamen judoka's Roy Meyer en Marhinde Verkerk van Budokan Rotterdam op het podium terecht.

Meyer veroverde de gouden medaille in de strijd om 100 kilogram. Verkerk moest uiteindelijk genoegen nemen met zilver in de klasse tot 78 kilogram. Zij verloor de eindstrijd van regiogenoot Guusje Steenhuis uit Hoogvliet. Meyer en Verkerk hebben een zware periode achter de rug, waardoor judo op topniveau zeker geen vanzelfsprekendheid was.

Sportclub Rijnmond maakte een televisiereportage over beide judoka's van Budokan Rotterdam tijdens de Grand Prix Judo. Die is hierboven te bekijken.