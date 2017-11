Ebru Umar over hoofddoeken bij de politie: het geloof krijgt altijd voorrang

Zij gaat dit winnen, voorspelt columniste Ebru Umar. De Rotterdamse van Turkse komaf reageert op de hoofddoekjeskwestie waarover het College voor de Rechten van de Mens maandag uitspraak deed.

Een moslima, die bij haar politieuniform een hoofddoek wil dragen, was naar het college gestapt om haar gelijk te halen. En kreeg dat ook. Volgens het college maakt de politie zich schuldig aan discriminatie als ze afdwingt dat de vrouw blootshoofds haar werk doet.

De uitspraak is niet bindend. "Dat betekent dat de minister er uiteindelijk over gaat", zegt Umar. "Nou, ik moet de eerste VVD-minister van justitie met ruggengraat nog tegenkomen. Eentje die gaat zeggen: geen hoofddoek bij de politie."

Vooringenomenheid



Umar pleit voor neutraliteit van politiemedewerkers. "Al is het maar geveinsde neutraliteit."Een hoofddoek ziet ze als klip en klaar symbool van vooringenomenheid. "Kom je aangifte doen, krijg je te maken met iemand die haar geloofsovertuiging meteen in je gezicht drukt. Daar ben ik niet van gediend."

Het is vreemd, zegt ze, dat voor de wet iedereen officieel gelijk is. Maar dat als het erop aankomt het geloof altijd voorrang krijgt.

En oh ja, vergeet ook niet dat er gemeenteraadsverkiezingen op stapel staan. "De dame die deze kwestie aankaart is vroeger actief geweest bij de islamitisch geïnspireerde partij NIDA. Die is bezig om een positie in Rotterdam te verwerven en gaat hiermee vol op het orgel. Zul je zien dat DENK zich er ook nog in gaat mengen. Komt iedereen tegenover elkaar te staan."

Met een zucht: "Lekker dan...."

