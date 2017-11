Minister wil hoofddoekverbod bij politie handhaven

Het politiebeleid dat agenten die met het publiek in contact komen geen hoofddoekjes mogen dragen blijft gehandhaafd. Dat heeft Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie) aan de Tweede Kamer laten weten.

Grapperhaus houdt vast aan de neutrale uitstraling van een agent. Dat is in "het belang van diens gezag en veiligheid in het optreden", schrijft hij.

Het College voor de Rechten van de Mens verklaarde maandag een klacht van een Rotterdamse agente die geen hoofddoek mocht dragen gegrond.

De korpschef zal deze individuele zaak verder bestuderen.