Deel dit artikel:











Eenzame ouderen krijgen concert van Nederlands Politieorkest Joke Bruijs zingt onder begeleiding van het Nederlands Politieorkest Het Nederlands Politieorkest

Een bijzonder concert in de Doelen in Rotterdam maandagavond. De politie nodigde ouderen uit de regio uit om een avondje naar muziek van het Nederlands Politieorkest te luisteren. Alles was bedacht om de genodigden in het zonnetje te zetten.

"Ouderen zijn soms eenzaam, of slachtoffer van een misdrijf. Bijvoorbeeld een babbeltruc, woninginbraak of tasjesroof. Wij wilden iets doen voor de slachtoffers. Normaal komen we deze mensen als rechercheur tegen. En deze keer wilden we ze meenemen in een avondje uit en iets moois met ze beleven," zegt rechercheur Jan van de Werken, die de avond bedacht. Tijdens de avond waren er zo'n 500 ouderen aanwezig. Onder andere Joke Bruijs trad op. Of met dit speciale concert een traditie is geboren, blijft nog onzeker volgens Van de Werken: "Wat na vanavond komt, dat zien we morgen wel weer."