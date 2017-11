Automobilist twee keer opgepakt voor dronken rijden

De man is aangehouden in Rotterdam-Centrum en daarna nog eens op de A20

Een hardleerse automobilist is maandagavond twee keer achter elkaar aangehouden omdat hij met teveel drank in zijn lichaam de weg op ging.

De man is eerst aangehouden door een motoragent op de Mauritsweg in Rotterdam-Centrum. Hij had geen rijbewijs op zak en op het politiebureau blies hij 590 Ugl, meer dan twee keer zoveel dan is toegestaan.

Toen hij weer weg mocht, ging hij opnieuw de weg op en is hij op de A20 nog eens aangehouden.

De man heeft diverse bekeuringen gekregen.