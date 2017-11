Evides geeft cadeautje aan Vlaardingers

Drinkwaterbedrijf Evides geeft de Vlaardingers ‘Florijnen’ en schenkt de stad vier openbare watertappunten. Dit als compensatie voor de overlast rondom de drinkwaterproblemen van vorige week.

De Vlaardingers hebben bijna een week lang hun drinkwater moeten koken voordat ze het konden drinken, omdat er sprake was van besmetting met darmbacterie E.coli. Afgelopen zaterdag werd het kookadvies opgeheven.

Ieder huishouden in Vlaardingen en in de Zuidbuurt en Kortebuurt krijgen in december de Florijn: een speciale Vlaardingse munt die als cadeaubon ter waarde van tien euro besteed kan worden in diverse Vlaardingse winkels. De bon is tot met 31 januari 2018 te besteden bij veel horeca en winkels in Vlaardingen.

Daarnaast krijgt Vlaardingen er gratis vier openbare watertappunten bij. De locaties van deze tappunten is nog niet bekend.