Justitie graaft lichaam slachtoffer verpleeghuismoord op

Het lichaam van de vrouw die vermoedelijk is vermoord door een verzorgende van het verpleeghuis waar ze woonde, is maandag opgegraven. Het stoffelijk overschot is naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht.

Forensisch onderzoekers hebben de lichamelijke resten na de bekendmaking van het nieuws naar boven gehaald op begraafplaats De Essenhof in Puttershoek. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) voor meer onderzoek naar de doodsoorzaak.

Insuline

De vrouw woonde in 't Huys te Hoecke in Puttershoek. Een 21-jarige man uit Rotterdam bracht haar volgens justitie om het leven met insuline . Hij probeerde hetzelfde bij een andere cliënt van het verzorgingstehuis en een bewoonster van een verpleeghuis in Rotterdam.

Het is nog onbekend hoe de verdachte aan insuline kon komen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt daar nog onderzoek naar te doen.

Eerst Rotterdam, daarna Puttershoek

Het OM zegt dat de man als eerste toesloeg in Rotterdam. Daarna ging hij verder in Puttershoek. Zijn eerste slachtoffer overleed. Het tweede werd plotseling ziek en moest naar het ziekenhuis.

Artsen kregen toen in de gaten dat er iets niet in de haak was en schakelden de politie in. Daarna kwam de zaak aan het rollen.

Weet u meer over deze zaak? Mail uw informatie dan naar nieuws@rijnmond.nl. Wij gaan vertrouwelijk met uw mail om.