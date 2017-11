Advocaat Mark de J. mag alternatieve reconstructie tonen

De verdediging van de Rotterdamse tenniscoach Mark de J. mag een ander forensisch onderzoeksbureau laten getuigen in de zaak Koen Everink. De advocaat hoopt daarmee De J.'s onschuld te kunnen bewijzen.

De 30-jarige Rotterdammer wordt verdacht van moord op de zakenman. De tenniscoach stond dinsdag opnieuw voor de rechtbank in Utrecht. Zijn advocaat drong erop aan deskundigen van het IFS uit Maastricht te laten getuigen.

Zij willen aantonen dat De J. Everink niet heeft omgebracht en dat het verhaal van justitie en het bewijs van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dus niet klopt. De tenniscoach schakelde het bureau in, omdat hij stellig ontkent Everink vermoord te hebben.

Reconstructie



De rechter heeft dat verzoek ingewilligd. Niet omdat ze het nodig is om tot een oordeel te komen, maar vanwege het belang voor de verdediging, aldus de rechtbank.

Het IFS mag een 3D-presentatie laten zien van wat volgens hen is gebeurd toen Everink in maart 2016 werd doodgestoken in zijn huis in Bilthoven. Hun conclusie is onder meer dat er tekortkomingen staan in het rapport van het NFI.

Het Openbaar Ministerie vindt het onnodig om het IFS te laten getuigen in de zaak. Volgens justitie is het onderzoeksbureau niet onafhankelijk, omdat de eigenaren eerder bij het NFI werkten en daar met ruzie vertrokken.

Extra onderzoek



De J. en zijn advocaat strijden al langer voor extra onderzoek. De rechtbank wees die verzoeken steeds af. De eerste advocaat van de tenniscoach legde de verdediging zelfs neer toen de rechter daar het nut niet van inzag.

De zaak van Mark de J. wordt op 11, 12 en 13 december inhoudelijk behandeld in de rechtbank in Utrecht.