Mars voor kinderrechten door Rotterdam

Studenten van het Albeda College gaan om 12:30 uur de straat op om mee te lopen in een mars voor kinderrechten. Hiermee willen zij laten zien dat zij het overtreden van kinderrechten niet accepteren.

De mars start, met wethouder Sven de Langen, bij het stadhuis op de Coolsingel en gaat naar Arminius aan het Museumpark.​ Bij deze gelegenheid worden door 52 studenten 52 witte rozen geplaatst. Dit ter nagedachtenis van de 52 kinderen die afgelopen jaar in Nederland de dood hebben gevonden ten gevolge van mishandeling.

Behalve de estafettemars, is er ook een debatprogramma bij Arminius. Zowel mars als debat is gratis toegankelijk. Het debat gaat over allerlei vormen van kindermishandeling en verwaarlozing en wat mbo-studenten als toekomstige professionals hierin kunnen betekenen. Ze gaan in debat met professionals, politici en ervaringsdeskundigen.

Het is een project van de Stichting Estafettemars voor de Rechten van het Kind (STERK). STERK wil dat de kinderrechten in Nederland gerespecteerd worden en dat kindermishandeling stopt. Deze dag is onderdeel van de week tegen kindermishandeling die van 20 tot en met 26 november loopt.

Het project is sinds enkele jaren in Rotterdam, maar de organisatie wil uitbreiden naar meer steden in Nederland.