Bosvelt over Feyenoord: 'Soms moet je extra gas kunnen geven'

Paul Bosvelt is één van de weinige spelers die zowel voor Feyenoord als voor Manchester City heeft gespeeld. De voormalig aanvoerder van de Rotterdammers is in Engeland om het duel van dichtbij mee te maken. Bosvelt ziet niet alle wedstrijden live, maar ziet Feyenoord veel kansen missen. ''En soms moet je dan ook wat extra gas kunnen geven''

Bosvelt won met Feyenoord de UEFA Cup in 2002 en volgens hem kan een succes het jaar later ook tegen je werken. ''Dat is altijd het gevaar als je kampioen wordt. Dan gaan mensen in het seizoen daarna misschien een stapje minder doen.''

''Ze ontberen het aan scorend vermogen en dat viel vorig seizoen wel de goede kant op'', gaat de Achterhoeker verder. ''Je ziet het aan PSV. Zij winnen in de laatste minuut bij PEC Zwolle en niemand heeft het er meer over. Bij Feyenoord blijft iedereen er over door zeiken.''

De middenvelder heeft warme gevoelens voor beide clubs, maar heeft dinsdagavond wel een voorkeur. ''City is al een ronde verder en daarom hoop ik dat Feyenoord kan stunten. Ook om in ieder geval weer een beetje het goede gevoel terug te krijgen.''