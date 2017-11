Vrouw blijft in cel voor doden Remon Neervoort

De vrouw die vastzit voor het doden van Remon Neervoort in Rotterdam Hoogvliet in 2012 blijft vastzitten. Dat heeft de Hoge Raad besloten.

De vrouw zit een straf uit van tien jaar cel. De Hoge Raad haalt daar een half jaar vanaf, omdat de procedure zo lang heeft geduurd.

Remon Neervoort werd in oktober 2012 door zijn ex-vriendin Samira neergestoken in natuurgebied Het Ruigeplaatbos in Hoogvliet. Direct daarop werd hij door de nieuwe vriend van Samira met een honkbalknuppel geslagen.

Toen het slachtoffer overleden bleek, hebben beiden verdachten het begraven bij het Oostvoornse Meer. De nu 24-jarige vrouw was in beroep gegaan tegen haar straf, maar dat wordt nu afgewezen .

Eerder besloot de Hoge Raad al dat de tien jaar cel voor de vriend van Samira ook in stand bleef.