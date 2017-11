Politie pakt man op voor overvallen op Rotterdamse horecazaken

Een 45-jarige Rotterdammer is afgelopen weekend opgepakt voor twee overvallen op de Stadhoudersweg in Rotterdam-Noord. De overvallen waren op een snackbar en een Chinees restaurant.

Hij is een van zes verdachten die de afgelopen week is opgepakt voor overvallen. Zo zijn vorige week voor een overval op een winkel in tweedehandsgoederen aan de Grote Beer in Rotterdam-Prins Alexander drie 19-jarige Rotterdammers aangehouden. Op woensdag 15 november nam een van hen onder bedreiging van een mes geld uit de kassa mee.

Een 48-jarige Rotterdammer wordt verdacht van een overval zondag 12 november op een snackbar aan de Imkerstraat in Prins Alexander, waar hij het personeel bedreigde en er met geld vandoor ging.

Een Zaandammer is afgelopen week aangehouden voor een overval op een juwelier aan het Van Oldenbarneveltplein in Dordrecht van eind augustus.

Meer aanhoudingen voor overvallen worden niet uitgesloten.