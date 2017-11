Politie is nog tot na avondspits bezig met onderzoek A29

De politie is nog tot na de avondspits bezig met het onderzoek naar het ongeluk bij het Hellegatsplein. Bij de kop-staartbotsing op de A29 met twee vrachtwagens kwam dinsdag een chauffeur om het leven. De weg is daardoor bij het Hellegatsplein in de richting van Rotterdam gesloten.

De identiteit van de overleden chauffeur is inmiddels bekend, maar de politie wil daar pas wat over zeggen als de familie van het slachtoffer is ingelicht. De vrachtwagen heeft een Belgisch kenteken.

"Het ongeluk heeft te maken met de brugopening. Op het moment dat de slagbomen opengingen, is het verkeer in beweging gekomen", vertelt Gerard Bastemeijer van de Politie Rotterdam-Rijnmond.

"Ze zijn vervolgens weer gaan remmen en de achterste vrachtwagen heeft dat waarschijnlijk te laat gezien. De chauffeur is achterop de voorste gereden. De achterste vrachtwagen is in brand gevlogen. Het is behoorlijk hard gegaan", besluit Bastemeijer.